وزير قطاع الأعمال: نؤسس لنشاط وصناعة جدية في كرة القدم

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة قررت طرح 135 مليون جنيه من رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة ما بين طرح خاص وعام، لافتًا إلى إصراره على أن يكون الطرح صغيرًا؛ نظرًا للاهتمام بتحقيق عائد جيد على الأموال المستثمرة.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأربعاء، أن رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم 200 مليون جنيه بينها 65 مليون قيمة عينية وحقوق انتفاع الاستاد واسم غزل المحلة، مشيرًا إلى الاستثمار في البورصة بقيمة 135 مليون جنيه.

وأشار إلى أن العالم يتجه الآن إلى إبعاد الشركات عن النشاط الاحترافي لكرة القدم، معقبًا: «نرغب في إبعاد شركة مصر المحلة الكبرى للغزل والنسيج عن نشاط الكرة؛ لأن لديها مشروعًا ومن الضروري أن تركز في شغلها، مينفعش الغزل والنسيج تصرف على نشاط كرة القدم».

وأشاد وزير قطاع الأعمال بما حققه فريق غزل المحلة لكرة القدم في الدوري المصري الممتاز، قائلًا إن الوزارة ساعدت في استقدام رعاية من شركات قطاع الأعمال لمدة عامين، لكن المجهود الكبير مبذول من مجلس الإدارة.

ولفت إلى تجديد قطاع الناشئين والبراعم بالكامل، بعيدا عن الاستاد والفريق الأول، وفقًا لأسس علمية وبمساعدة أكاديمية أوروبية، مختتمًا: «بإذن الله نؤسس لنشاط وصناعة جدية في كرة القدم».

وأوشكت شركة «برايم كابيتال» على الانتهاء من تنفيذ الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 37 مليون جنيه على الأقل، الذي من المقرر الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري.

ويجري حاليًا- بحسب بيان اليوم الأربعاء- الانتهاء من إعداد نشرة الاكتتاب العام تمهيدًا لطرح حصة من الشركة في البورصة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.