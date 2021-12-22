منظمة تونسية تنشط في مكافحة الفساد: اختراق واسع لعميات إصدار الجواز الصحي

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قالت منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد في تونس يوم الثلاثاء إنها حصلت على معلومات تفيد بعمليات اختراق واسعة النطاق لمنصة مخصصة لإصدار الجوازات الصحية للتطعيم ضد "كوفيد 19".

وقالت المنظمة إنه ورد عليها تبليغات تفيد بوجود اختراقات لمنصة "إيفاكس" الالكترونية التي وضعتها الحكومة، والتلاعب بنظام التلقيح لغير مستحقيها.

وأوضحت المنظمة أنها قامت بالتثبت من صحة التبليغات وتوثيقها في محضر بشكل قانوني.

وأشارت المنظمة إلى استخدام كلمة عبور سرية سهلة الاختراق ومتداولة بين العاملين في القطاع الصحي والمتطوعين في حملات التطعيم، للدخول على المنصة والاطلاع على البيانات الشخصية للمواطنين.

ومن بين الانتهاكات التي أشارت لها المنظمة هي منح جوازات صحية وهمية.

كما أشارت إلى أخطاء اجرائية مثل مغادرة العديد من المواطنين لمراكز التطعيم بمجرد تلقيهم رسائل نصية تفيد بتلقيهم جرعات اللقاح قبل خضوعهم فعليا للتطعيم.

وقالت المنظمة إن هذا "الخطأ الجسيم فتح بابا للتلاعب والمتاجرة بجوازات وشهائد التطعيم".

ولم تعلق السلطات الصحية على الفور بشأن ما ورد في بيان المنظمة.

ويأتي البيان في وقت تبدأ فيه السلطات اليوم الأربعاء بإلزام المواطنين بحمل الجواز الصحي قبل دخول الفضاءات العامة والخاصة بما في ذلك مقرات العمل.

وطالبت المنظمة بتأجيل هذا الاجراء إلى حين الانتهاء من التحقيق والتدقيق في كل المعطيات المضمنة في المنصة الرقمية.