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حقق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لقبه السادس مع القلعة الحمراء بعدما توج الفريق بلقب كأس السوبر الإفريقي الأربعاء في الدوحة على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح 6-5.

ووصل بيتسو موسيماني إلى لقبه السادس مع القلعة الحمراء منذ توليه مسؤولية الفريق في أكتوبر عام 2020.

وتوج موسيماني بلقب الدوري المصري موسم 2019-2020 و لقب كأس مصر 2019-2020 ولقبين لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020 و2020-2021 و لقبي كاس السوبر الإفريقي 2020-2021 و2021-2022.

كما حصل موسيماني مع الأهلي على برونزية مونديال الأندية في فبراير الماضي بالدوحة، كما يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل في قطر.