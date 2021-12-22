مد العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء لمدة يومين

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، مد سير العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالفرق الثابتة بالوحدات الصحية، ومكاتب الصحة خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين بكل مدن المحافظة، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات الذين تخلفوا عن التطعيم لعدم تواجدهم بالمنازل أو لظهور أعراض مرضية عليهم خلال فترة الحملة.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال تفقد وكيل وزارة الصحة سير عمل الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة طور سيناء، يرافقه الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بالمحافظة.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود الفرق الطبية المتحركة، لأداء عملهم سواء الالتزام بخط السير المقرر لهم في ظل التغيرات المناخية، أو الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

يذكر أن الحملة تستهدف تطعيم 25 ألف طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات بكل مدن وقرى ووديان المحافظ، ويجري تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين على أرض المحافظة، من خلال 132 فريقًا ثابتًا ومتحركًا.