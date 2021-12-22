 السيسي يفتتح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعددا من المشروعات التنموية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يفتتح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعددا من المشروعات التنموية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 9:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 9:57 ص

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

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