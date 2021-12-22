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أمريكا تبيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 20 مليار دولار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 1:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 1:35 ص

باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء سندات مدتها 20 عاما بقيمة 20 مليار دولار حيث بلغ سعر العائد عليها 942ر1%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العائد على السندات العشرينية في الطرح السابق كان 06ر2% وهو ما يشير إلى تحسن أداء السندات الأمريكية.

في الوقت نفسه بلغ معدل التغطية في الطرح الأخير 59ر2 مرة مثل حجم الطرح مقابل 34ر2 مرة في الطرح السابق.

يذكر أن معدل التغطية يشير إلى النسبة بين قيمة إجمالي الاكتتاب في السندات وقيمة الطرح نفسه.

وبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 6ر54 مليار دولار. وتستحق هذه السندات السداد يوم 15 نوفمبر 2041.

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