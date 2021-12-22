فرنسا تؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وتستبعد تمديد العطلة المدرسية

أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، مساء الثلاثاء، إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر رغم انتشار متحور أوميكرون في البلاد. كما رفض أيضا فكرة تمديد فترة العطلة المدرسية لأسبوع. بالمقابل، لم يستبعد أن تفرض الحكومة إجراءات وقائية جديدة يمكن أن تصل إلى حد فرض الحجر الصحي الجزئي في حال استمر الانتشار السريع للمتحور.

وفيما يتعلق بما إذا كانت فرنسا ستحذو حذو بعض الدول الأوروبية التي أعادت فرض الحجر الصحي بشكل جزئي على غرار هولندا، بهدف وقف الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، اعتبر أتال أن الأمر ليس مستحيلا، مؤكداً أن "الحكومة لا تستبعد اتخاذ إجراءات وقائية جديدة، بالإضافة إلى تلك المعمول بها حاليا، في حال ارتفعت حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في فرنسا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال أتال، في مقابلة مع القناة العامة الثانية "فرانس2": "لقد أعلنا عن بعض الإجراءات بمناسبة أعياد نهاية السنة. لكن لاحظنا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون، الأمر الذي يمكن أن يحثنا على فرض إجراءات وقائية جديدة أخرى".

وبحسب المتحدث باسم الحكومة، فإن فرنسا "دخلت مرحلة مضطربة مع ظهور متحور أوميكرون" الذي "انتشر بشكل كبير في بريطانيا".

وتابع: "المتحور أوميكرون أكثر عدوى مقارنة بجميع المتحورات التي عرفناها في السابق. فهو ينتشر بشكل سريع (حوالي 70%) مقارنة بالمتحورات السابقة. مما يتسبب في تضاعف عدد الإصابات كل ثلاثة أو أربعة أيام".

وبالرغم من عدم استبعاده فرض "حجر صحي" من جديد في فرنسا وعدم "إقصاء أي خيار" في المستقبل القريب، إلا أن غابرييل أتال أشاد بـ"نجاعة اللقاحات وبقدرتها على التصدي للمتحور أوميكرون"، معلنا عن "سعادته بتجاوز عدد الفرنسيين الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من اللقاح عتبة الـ20 مليون شخص".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن "الشهادة الصحية كانت من بين العوامل الأساسية التي سمحت بتطعيم ما بين 10 إلى 20 مليون شخص إضافي".

وفي سياق متصل، استبعد جابرييل أتال تمديد العطلة المدرسية لأسبوع، كما اقترحت فاليري بيكريس مرشحة حزب "الجمهوريون" اليميني لانتخابات الرئاسة. فيبدو أن الحكومة لن تلجأ إلى هذا الخيار إلا في "حالات قصوى".

كما أكد أيضا أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل "ستجرى في موعدها المحدد"، مذكرا أنه سبق وأن "تم تنظيم انتخابات محلية في أوج انتشار وباء كوفيد-19". وقال أتال: "قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية ليس على الطاولة ولا تحتها وليس في الخزانة ولا قرب الطاولة".

وبخصوص إمكانية فرض الشهادة الصحية في الشركات والمعامل، أعلن غابرييل أتال أنه سيتم مناقشة هذه النقطة مع المنتخبين المحليين والكتل البرلمانية يوم الثلاثاء.

وأردف: "سنتحدث عن هذا الموضوع وسنأخذ قرارا بخصوص المصادقة على قانون جديد يجبر كل موظف بتقديم الشهادة الصحية في أماكن عمله. على أي حال سيكون هناك نقاش في البرلمان حول هذه النقطة العام المقبل".

لكنه أوضح، في نفس الوقت، أن "المناقشات التي أجريت بين وزيرة العمل إليزابيت بورن والنقابات لم تكن مثمرة فيما يخص ضرورة فرض الشهادة الصحية في أماكن العمل"، لكنها كشفت أن هناك تطابق في الرؤى فيما يتعلق بالاستمرار في العمل عن بعد".

وحول تحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم، تمنى أتال أن يتم تمرير القانون في "أقرب وقت ممكن" وبعد المحادثات التي سيجريها رئيس الحكومة جان كاستكس مع المنتخبين المحليين ورؤساء الكتل البرلمانية في هذا الموضوع.

تجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 منذ شهر على الأقل بعد ظهور المتحور أوميكرون. وعلى الرغم أن المستشفيات قادرة حتى الآن على استيعاب عدد المصابين الذين يعانون من حالات خطرة، إلا أن هناك مخاوف من أن تتقلص الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات خلال أعياد الميلاد.