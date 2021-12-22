تحل المطربة كارول سماحة ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها غدا الخميس، على قناة CBC، في تمام الساعة التاسعة مساء.

في سهرة خاصة ضمن احتفالات رأس السنة، تقدم كارول سماحة عددا من الأغاني من ألبومها "كريسماس كارول".

كما تتحدث عن أمنيتها السابقة بالعمل كمحامية في حال عدم انضمامها للمجال الفني، وكذلك عن حسها الإنساني في دعم مخيمات المسنين في لبنان وعدد من الأماكن، وهو ما تعتبره من أجمل سنوات عمرها.

وتحكي كارول عن ذكريات طفولتها، وعلاقتها بابنتها "تالا"، ورؤيتها للتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تشارك جمهور البرنامج عددا من الأغاني من بينها "آه يا دنيا" لبوسي، و"زي العسل" للمطربة الراحلة صباح.