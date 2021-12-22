تعرف على أسعار العملات بنهاية تعاملات اليوم

تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية، في نهاية تعاملات اليوم الاربعاء، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر صرف اليورو قرشين ليسجل 17.70 جنيه للشراء، وبنحو 3 قروش لسعر البيع ليسجل 17.82 جنيه، كما صعد الجنيه الإسترليني 10 قروش ليسجل نحو 20.84 جنيه للشراء، و 20.98 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي قرش ليسجل 51.65 جنيه للشراء، وبنحو قرشين لسعر البيع ليسجل 52.11 جنيه .

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 17.61 جنيه للشراء، وارتفع لسعر البيع 3 قروش ليسجل 17.80 جنيه، واستقر سعر الجنيه الإسترلينى ليسجل 20.70 جنيه للشراء، وارتفع لسعر البيع بنحو 9 قروش ليسجل 20.98 جنيه .

واستقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي ليسجل 49.22 جنيه للشراء، و 51.99 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 17.61 جنيه للشراء، وارتفع قرشين لسعر البيع ليسجل 17.79 جنيه، واستقر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.70 جنيه للشراء، وارتفع بنحو 7 قروش لسعر البيع ليسجل 20.96 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.4 جنيه للشراء، و 51.99 جنيه للبيع.