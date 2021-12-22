رئيس لجنة متابعة الانتخابات الليبية يعلن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها

أعلن النائب عبدالهادي الصغير رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات الليبية "استحالة إجراء الانتخابات بموعدها".

وقال الصغير في رسالة إلى عقيلة صالح دعاه فيها للعودة إلى رئاسة البرلمان: "بعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات بالرابع والعشرين من شهر (كانون أول) ديسمبر" ، حسبما نقلت صحيفة المرصد الليبية عبر موقعها على تويتر في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء.

وأشار في رسالته إلى نهاية التفويض الممنوح من قبل البرلمان لحكومة الوحدة الوطنية كحكومة تسيير أعمال بحلول 24 كانون أول/ديسمبر الجاري، وهو الموعد الذي كان مفترضا لإجراء الانتخابات.

وتابع: "في الوقت الذي نقدر فيه احترامكم للقانون والتزامكم التام بالتوقف عن العمل تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 2021 والقوانين المعدلة له، فإننا نفيدكم بأن إعادة العملية السياسية لنصابها الصحيح ورفع المعوقات والصعوبات التي واجهت الجهات المختصة بتنفيذ قوانين الانتخابات يتطلب منكم استئناف أعمالكم ومباشرة رئاسة مجلس النواب .. وإعادة رسم خارطة طريق تتماشى مع المعطيات والمتغيرات الناجمة عن عرقلة الانتخابات".