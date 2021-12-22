تحرير 16 مخالفة للمخابز البلدية بمركز ديرمواس في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية، بالتعاون مع إدارة التموين بدائرة المركز، حيث تم تحرير 16 مخالفة للمخابز البلدية.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الحملة أسفرت عن تحرير 16 مخالفة للمخابز البلدية، منها 4 نقص وزن، و7 غير مطابق للمواصفات، و2 عدم الإعلان، و2 عدم نظافة، ومخالفة أخرى لعدم وجود ميزان، حيث تم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.