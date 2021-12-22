أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تنطلق اليوم الأربعاء العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية والعربية، لعل أبرزها المواجهة المرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي على لقب السوبر الإفريقي، ولقاء أتليتك بيلباو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباريات دور الـ8 ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين «ليفربول مع ليستر سيتي وتوتنهام مع وست هام يونايتد وبرينتفورد مع تشيلسي».

وتقدم «الشروق» مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

مباراة السوبر الإفريقي

الأهلى× الرجاء- الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

غرناطة × أتلتيكو مدريد - الساعة 8 مساء

أتلتيك بيلباو× ريال مدريد - الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

الدوري الإيطالي

فينيزيا× لاتسيو- الساعة 5:30 مساء

هيلاس فيرونا× فيورنتينا- الساعة 7:30 مساء

انتر ميلان× تورينو- الساعة 7:30 مساء على قناة DAZN 1HD Italia

روما× سامبدوريا- الساعة 7:30 مساء

إمبولي× ميلان - الساعة 9:45 مساء على قناة DAZN 1HD Italia

نابولي× سبيزيا - الساعة 9:45 مساء

الدوري الفرنسي

لوريان × باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect

بوردو × ليل – الساعة 10 مساء

مارسيليا × ستاد ريمس– الساعة 10 مساء

كأس الرابطة الإنجليزية

توتنهام × وست هام يونايتد- الساعة 9:45 مساء

برينتفورد × تشيلسي- الساعة 9:45 مساء

ليفربول × ليستر سيتي- الساعة 9:45 مساء

الدوري التركي

هاتاي سبور× قونيا سبور- الساعة 4 مساء

فاتح قرا جمرك× فنار بخشة - الساعة 7 مساء