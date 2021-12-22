استئناف عرض «زقاق المدق» الخميس المقبل على مسرح البالون

أعلن الفنان حسان العربي بطل مسرحية " زقاق المدق "، استئناف عرض العمل على مسرح البالون يوم /الخميس/ المقبل .

وقال العربي - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ - إنه من المقرر استئناف عرض المسرحية على مسرح البالون أيام /الخميس/ و/الجمعة/ و/السبت/ من كل أسبوع، بحضور الفنانة دنيا عبد العزيز، وذلك بعد شفائها من فيروس كورونا.

كان القائمون على المسرحية قد أعلنوا - قبل أسبوعين - تعليق عرض العمل نظرا لإصابة بطلة المسرحية دنيا عبد العزيز بفيروس كورونا.

والمسرحية مأخوذة عن رواية زقاق المدق للأديب العالمى نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج وإستعراضات عادل عبده، وبطولة كل من دنيا عبد العزيز، مجدى فكرى، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، سيد جبر، حسان العربى، عبد الله سعد، أحمد صادق، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، محمد زينهم.

وتعد رواية "زقاق المدق" من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية.