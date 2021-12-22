دراسة: الشعور بالوحدة أخطر من السمنة

تعتبر الوحدة مشكلة صحية عامة رئيسية، وقد كشفت الأبحاث أنها يمكن أن تزيد من خطر الوفاة بأكثر من تلوث الهواء والسمنة. لكن كشفت دراسة جديدة أن الخروج والاستمتاع بالطبيعة يمكن أن يقلل من الشعور بالوحدة بنسبة تصل إلى 28٪ بين سكان المدن، وفقا لما نشره موقع العربية نت، نقلا عن «ديلى ميل» البريطانية.

فى الدراسة الجديدة، جمع باحثون فى جامعة كينجز كوليدج لندن، بيانات من أشخاص يعيشون فى مدن حول العالم باستخدام تطبيق «يوربان ميند»، الذى يساعد فى الحصول على إجابات من مشاركين متطوعين على أسئلة حول الوحدة والاكتظاظ والبيئة الطبيعية والاندماج الاجتماعى.

توصل الباحثون إلى أن الأشخاص يتعاظم شعورهم بالوحدة عندما يتواجدون فى مناطق اكتظاظ سكانى، ولكن إذا تمكنوا من رؤية الأشجار أو السماء، فإن هذه المشاعر انخفضت بنسبة 28%.

قال الباحثون إن الأماكن الطبيعية فى المدن يمكن أن تقلل من الشعور بالوحدة من خلال تعزيز مشاعر الارتباط بالمكان.

تعد الدراسة هى الأولى من نوعها عن الشعور بالوحدة التى تستخدم «بيانات الوقت الفعلى» من خلال توظيف تطبيق إلكترونى، بعكس الطرق التقليدية التى كانت تعتمد على طرح الأسئلة بعد وقوع الحدث.

أفادت النتائج أنه عندما يشعر الأشخاص بأنهم منخرطون فى مجتمعهم، فإن ذلك يقلل أيضا من الشعور بالوحدة بنسبة 21%، وإذا كانوا أيضا فى الطبيعة، فإنه يتعزز بنسبة 18% أخرى.

قال البروفيسور أندريا ميتشيلى، الباحث الرئيسى فى الدراسة، فى تصريح لصحيفة «الجارديان» البريطانية: «يمكن أن تكون هناك جوانب مثل السمات الطبيعية والشمولية الاجتماعية التى يمكن أن تقلل بالفعل من الشعور بالوحدة».

كتب الباحثون: «يعانى الناس مستويات مختلفة من الشعور بالوحدة على مدى اليوم اعتمادا على البيئة المحيطة بهم».