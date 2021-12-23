الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد التتويج بالسوبر

الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة فريق الكرة في قطر، حرص على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقب انتهاء المباراة، بالتتويج بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخ النادي، بعد الفوز على الرجاء المغربى 6-5 بضربات الترجيح.

وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالجهاز الفني والأداء الرجولي للاعبين، والإصرار على تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه يلقي بمسئولية كبيرة على اللاعبين، ويدفعهم إلى تحقيق المزيد من البطولات.

وأكد الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق المزيد من الإنجازات، بالشكل الذي يتناسب مع أحلام وطموحات جماهير وأعضاء النادي الأهلي.