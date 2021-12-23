ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال الفترة " يناير-أكتوبر" من العام الحالي بنحو 3 % لتسجل ماقيمته 5.330 مليار دولار مقابل 5.175 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- تراجع إجمالي صادرات "الصناعات المعدنية" خلال العشر شهور الأولى من العام الحالي بنحو 10% مسجلة 3.673 مليار دولار مقابل 4.077 مليار دولار

خلال نفس الفترة من 2020، مشيرا الى أن صادرات مصر من"الحديد الصب والصلب" شهد نموا قياسيا بنحو 189% ليسجل 1.490 مليار دولار مقابل 516 مليون دولار،وزادت صادرات مصر من"الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من حديد صلب" بنحو 30% لتسجل ما قيمته 268 مليون دولار مقارنة بنحو 206 ملايين دولار.

وأضاف أن صادرات مصر من "النحاس ومصنوعاته" سجلت زيادة بلغت 130% لتبلغ ما قيمته 296 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار،كما ارتفعت صادرات"النيكل ومصنوعاته" بنحو 34% لتسجل نحو 1.405 مليون دولار مقابل 1.046 مليون دولار

كما ارتفعت صادرات"الألومنيوم ومصنوعاته" بنحو 44% مسجلة ما قيمته 635 مليون دولار مقابل 442 مليون دولار،وزادت صادرات"الرصاص ومصنوعاته" بنحو 404% لتسجل ماقيمته 1.998 مليون دولار مقابل 396 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2020،كمازادت صادرات مصر من"الزنك ومصنوعاته" لتسجل 2.483 مليون دولار مقارنة بنحو 2.023 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 23%،وسجلت صادرات مصر من"الماغنسيوم والمنجنيز ومصنوعاته" نمو بنحو 3257% لتبلغ ما قيمته 56 ألف دولار مقابل الفي دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأضاف التقرير أن صادرات" العدد والأدوات القاطعة وأدوات المائدة" زادت بنحو 1% مسجلة 37 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار"كما حققت صادرات"الخامات ومركزات وخبث الرماد من المعادن" ارتفاعا بنحو72% مسجلة 47 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار.

وفي المقابل تراجعت صادرات"الحلي والأحجار الكريمة" بنحو 67% لتسجل 887 مليون دولار مقابل 2.710 مليار دولار، كما انخفضت صادرات "المواسير" بنحو 3% مسجلة 6.157 مليون دولار مقابل 6.290 مليون دولار، كما سجلت صادرات"الأصناف المتنوعة من معادن عادية" تراجعا بنحو 4% مسجلة 893 ألف دولار مقابل 927 ألف دولار.

وأشار التقرير إلى أن صادرات"قطاعات مواد البناء" حققت زيادة بنحو51% لتسجل ما قيمته 1.658 مليار دولار مقابل 1.098 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ،موضحا أن صادرات"الزجاج ومصنوعاته" زادت بنحو 22% لتسجل 346 مليون دولار مقابل 284 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات مصر من"الرخام والجرانيت" بنحو 58% لتسجل 270 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار،وزادت صادرات"الأسمنت" بنحو 180% لتسجل 397 مليون دولار مقابل 142 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات"السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف" زادت بنحو 61% مسجلة 186 مليون دولار مقابل 115 مليون دولار"وحققت صادرات "الأدوات الصحية" ارتفاعا بنحو31% لتبلغ ما قيمته 134 مليون دولار مقابل 103 ملايين دولار،كما زادت صادرات مصر من "المواد العازلة" بنحو 51% مسجلة 33 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار،وارتفعت صادرات"المواد المحجرية والمعدنية" بنحو 10% مسجلة 277 مليون دولار مقابل 252 مليون دولار،وزادت صادرات"مواد بناء آخرى" بنحو 49% مسجلة 15 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار.

وحول أهم الدول مستوردة لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال 10 شهور أشار التقرير إلى استحواذ 10 دول على 62% من إجمالي الصادرات منها "ايطاليا" والتى احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بما قيمته 695 مليون دولار مقارنة بنحو 352 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بارتفاع بلغت نسبته 97%، تلاها في المرتبة الثانية"كندا" بنحو 573 مليون دولار مقارنة بنحو 568 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 1%،تلاها"اسبانيا" والتى زادت واردتها بنحو 433% لتسجل 455 مليون دولار مقابل 85 مليون دولار،وفي المرتبة الخامسة"الإمارات العربية المتحدة" بنحو 322 مليون دولار مقابل 1.930 مليار دولار بتراجع بلغت نسبته 83%،ثم"المملكة العربية السعودية" بنحو 287 مليون دولار مقابل 262 مليون دولار بارتفاع بلغ 10%، وجاءت"الولايات المتحدة الأمريكية "في المرتبة السادسة بنحو 273 مليون دولار مقارنة بنحو 90 مليون دولار بارتفاع بلغ 203 %، تلاها"ليبيا" بنحو 256 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار بزيادة بلغت 96%.



وبلغت صادرات مصر من المواد البناء والحراريات الى "السودان" خلال 10 شهور ما قيمته 125 مليون دولار مقابل 96 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 31%، فيما بلغت الى"أستراليا" بما قيمته 108 ملايين دولار مقابل 191 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 43%.