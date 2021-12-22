زلزالان قويان يضربان محيط بركان بالقرب من عاصمة آيسلندا

وقع زلزالان كبيران، اليوم الأربعاء، في محيط بركان أعلنت السلطات توقف ثورانه، بالقرب من العاصمة الآيسلندية ريكيافيك التي شعرت بالهزتين.

وأعلن معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي، أن هزة أرضية أولى بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وشعر بها سكان العاصمة، وبعد عشر دقائق سجلت هزة أرضية أقوى بلغت شدتها 4.9 درجة على مقياس ريختر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المعهد إن مركز الزلزال حدد في شمال شرق وديان جيلدادالير المنطقة التي شهدت تدفق حمم بركانية بين 19 مارس و18 سبتمبر في موقع غير بعيد عن جبل فاجرادالفيال على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا عن ريكيافيك.

ويشهد محيط جبل فاجرادالفيال، منذ ظهر أمس الثلاثاء، ما يسمى بالسرب الزلزالي، أي عدد كبير من الزلازل الصغيرة التي بلغ عددها نحو 1400 صدمة صغيرة، حسب المعهد نفسه.

وبعد ثلاثة أشهر على توقف الحمم البركانية، أعلن المعهد الآيسلندي رسميا انتهاء ثوران "جيلدادالير" قبل أيام.

وقال علماء براكين إن النشاط الزلزالي ينذر بثوران بركاني لكن لا يعني بالضرورة أنه سيحدث.