دول البلطيق تتفق على إنشاء منطقة عمليات مشتركة لتنسيق الدفاع

اتفقت دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، اليوم الأربعاء، على إنشاء منطقة عسكرية مشتركة لتنسيق الدفاع.

ونقلت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا، عن وزير الدفاع اللاتفي أرتيس بابريكس، قوله خلال اجتماع مشترك بين الدول الثلاث: "لقد قررنا إنشاء منطقة عمليات مشتركة، ما يضع الأساس لاتفاق قانوني بشأن الإجراءات التشغيلية والالتزام بتقديم المساعدة المتبادلة في حالة وجود تهديد، والتخطيط العسكري المشترك".

والتقى وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس، ونظيريه من لاتفيا وإستونيا أرتيس بابريكس وكالي لانيت في كاوناس أمس الثلاثاء حيث اتفقا أيضًا على تطوير نظام مدفعي بشكل مشترك.

تأتي هذه التحركات بعدما أصدرت روسيا الأسبوع الماضي، سلسلة من المطالب للولايات المتحدة، بأن يتراجع الناتو عن وجوده على جانبه الشرقي، بما في ذلك دول البلطيق، ويستبعد انضمام جورجيا أو أوكرانيا إلى الحلف في المستقبل.