شركتا ميرك وريدجباك توفران عقار مولنوبيرافير لبريطانيا

أعلنت شركتا الصناعات الدوائية الأمريكيتان "ميرك آند كو" و "ريدجباك بيوثيرابيوتكس"، اليوم الأربعاء، موافقة الحكومة البريطانية على شراء 75ر1 مليون دورة علاج إضافية من عقار مولنوبيرافير، أو "إم كيه- 4482".

يشار إلى أن مولنوبيرافير هو دواء مضاد لكورونا يخضع للفحص حاليا، ويتم تناوله عن طريق الفم، ومن المقرر أن يتم بيعه في بريطانيا تحت العلامة التجارية "لاجيفريو".

والحكومة البريطانية الآن ملتزمة بشراء إجمالي 23ر2 مليون دورة علاج من مولنوبيرافير، بعد اتفاق الشراء الإضافي الذي يعقب اتفاقا سابقا لشراء 48ر0 مليون دورة علاج من العقار.

وذكرت شركة ميرك أنها أبرمت اتفاقات للشراء والإمداد المسبق للعقار مع حكومات أكثر من 30 دولة في العالم، من بينها 21 في أوروبا.

وتهدف ميرك إلى إنتاج 10 ملايين دورة علاج من مولنوبيرافير بحلول نهاية 2021، على أن يتم إنتاج 20 مليونا أخرى، على الأقل، في 2022. وقامت ميرك بتصدير عقار مولنوبيرافير لـ 12 دولة حتى الآن.