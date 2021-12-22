أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أن المحافظة تقوم بتنفيذ 1526 مشروعا بتكلفة 5ر40 مليار جنيه.

وقال المحافظ - لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث استعراض أهم إنجازات المحافظة خلال العامين الماضيين - إنه جرى الانتهاء من 488 مشروعا منها، ويجرى العمل في باقي المشاريع، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات داخل الخطط الاستثمارية بتكلفة 3ر1 مليار جنيه، والانتهاء من بناء 116 مدرسة جديدة بتكلفة 729 مليون جنيه وتطوير وصيانة شاملة لـ 139 مدرسة بتكلفة 68 مليون جنيه، كما تمت أعمال تجديد 10 مستشفيات وتطوير 29 قسما بالمستشفيات، في حين جرى تنفيذ 849 فاعلية رياضية استفاد منها 136 ألفا و309 شباب وفتيات، وتنفيذ 19 ألفا و733 فاعلية ثقافية استفاد منها 865 ألف مستفيد.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة برصف 363 شارعا وطريقا بإجمالي 303 كيلومترات، إلى جانب العمل على رصف 159 شارعا وطريقا بطول 210 كيلو مترات في خطة العام الحالي (2021 - 2022)، مشيراً إلى نجاح المحافظة في تطوير 7 مناطق عشوائية في المحلة وطنطا بنسبة 98 %.

وأضاف رحمي أنه جرى الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية على رأسها المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة والذي تم بناؤه بتكلفة 53 مليون جنيه لتقديم خدمة الذبح المثلى لقرى مركز ومدينة طنطا، كما جرى الانتهاء من مشروع محطة إنتاج البيض والذي سيتم افتتاحه خلال الشهر القادم.

ولفت إلى إنهاء تطوير مسار العائلة المقدسة ومحيط المسجد الأحمدي وميدان المحطة، وهو الأمر الذي وضع المحافظة على الخريطة السياحية الدينية، إلى جانب كورنيش طنطا الجديد الذي غير شكل المدينة وخلق متنفساً جديداً لأهالي طنطا، مضيفاً أنه سيتم إنشاء كورنيش جديد داخل مدينة المحلة الكبرى.

وأكد محافظ الغربية أن الطرق في الريف سيتم رصفها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وليس قبل ذلك.