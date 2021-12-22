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تقارير.. إصابة نجم الرجاء بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 12:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 12:30 ص

تعرض فريق الرجاء الرياضي، لضربة قوية، بعد إصابة لاعبه محمد الناهيري بفيروس كورونا، وذلك وفقا لعدة تقارير مغربية.

ويلتقي مساء غد الأربعاء، الأهلي مع الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي في الدوحة.

وذكر موقع "le360 Sports"، إن التحاليل الأولية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها مكونات فريق الرجاء بالدوحة أظهرت إيجابية نتيجة اللاعب محمد الناهيري.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الناهيري، لفحوصات جديدة صباح يوم غد، للتأكد من مسألة إصابته.

وكان الناهيري من بين اللاعبين المميزين في صفوف المنتخب الوطني الذي شارك في نهائيات كأس العرب للمنتخبات التي احتضنتها دولة قطر.

ويدخل فريق الرجاء مباراة كأس السوبر الإفريقي 2021 عقب التتويج بلقب الكونفيدرالية الافريقية، في حين يلعب الأهلي المباراة بصفته الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا.


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