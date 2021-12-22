نجل الديكتاتور الراحل ماركوس يتقدم في استطلاع لانتخابات الرئاسة الفلبينية بفارق كبير

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تقدم السيناتور الفلبيني السابق فرديناند ماركوس الابن، نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس ، بفارق كبير في استطلاع أجرته مؤسسة "نبض آسيا للأبحاث" بشأن المرشحين الأوفر حظا في سباق الانتخابات الرئاسية الفلبينية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المؤسسة القول اليوم الأربعاء إن 53% من إجمالي 2400 شخص شملهم الاستطلاع اختاروا ماركوس كمرشح مفضل لخلافة الرئيس رودريجو دوتيرتي.

وجاءت نائبة الرئيس ليني روبريدو، زعيمة المعارضة، في المرتبة الثانية بحصولها على نسبة 20% من أصوات المشاركين في الاستطلاع.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 1 إلى 6 ديسمبر، بهامش خطأ 2% بالزيادة أو النقصان.

وتقدمت شريكة ماركوس في تذكرة الانتخابات ابنة الرئيس عمدة مدينة دافاو، سارة دوتيرتي، في سباق منصب نائب الرئيس، حيث حصلت على تأييد 45% ممن شملهم الاستطلاع.

وجاء رئيس مجلس الشيوخ تيتو سوتو في المرتبة الثانية بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس بنسبة 31%.

وسوف تُجرى الانتخابات الوطنية في 9 مايو، حيث يتم اختيار 8 آلاف مسؤول حكومي.