قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء وتطوير 63 مشروعًا في المستشفيات، بينها 27 مستشفى بينها الإنشاء والتطوير، و13 مستشفى رفع كفاءة و23 مشروعًا في المستشفى الجامعية.

ولفت مدبولي، في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إلى إطلاق أكثر من 1500 قافلة طبية، مؤكدًا أن الصعيد حصل على نصيب كبير من المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في قطاع الصحة.

وأوضح أنه يتم حاليًّا تطوير كل المنظومة الصحية في الأقصر وأسوان ووصولًا إلى تقديم أفضل خدمة صحية، ذاكرا أنّه سيتم إدراج بقية محافظات الصعيد ضمن هذا المشروع في الفترة المقبلة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.