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ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجة على مقياس ريختر المناطق الجنوبية الوسطى لولاية ألاسكا الأمريكية مساء الثلاثاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 4ر98 ميل.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.