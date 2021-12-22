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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ألاسكا الأمريكية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 4:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 4:25 ص

ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجة على مقياس ريختر المناطق الجنوبية الوسطى لولاية ألاسكا الأمريكية مساء الثلاثاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 4ر98 ميل.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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