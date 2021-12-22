الصحة العالمية: جرعات لقاح كورونا المعززة ليست ضوءا أخضر للانتصار على الوباء

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جبرييسوس، اليوم الأربعاء، من «وهم شائع مفاده أن إعطاء الجرعات المعززة المضادة لفيروس كورونا سيكون كافيا لتجاوز الوباء»، وذلك حسبما نشره موقع فضائية «يورونيوز عربية».

وقال جبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي،مساء الأربعاء: «لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءا أخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق وأن توقعنا».

وشدد على أهمية توفير لقاحات كورونا لجميع البالغين حول العالم، إضافة إلى توفير الجرعات المعززة من لقاحات كورونا للفئات الأكثر خطرا.