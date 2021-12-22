واشنطن ولندن ترسلان خبراء إلى أوكرانيا للتصدي لـ«هجوم سيبراني محتمل» من روسيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية بإرسال واشنطن ولندن خبراء أمن سيبراني إلى أوكرانيا للتصدي لـ"هجوم إلكتروني محتمل" من روسيا.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الاثنين بأن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الكرملين قد يأمر بشن هجوم سيبراني على أوكرانيا "لتقويض سمعة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية الثلاثاء، بأن لندن أرسلت أيضا الخبراء لحماية أوكرانيا من الهجمات السيبرانية على أنظمتها للطاقة ونظامها المصرفي وغير ذلك من البنية التحتية الحيوية.

ونقلت "تايمز" عن عضو في لجنة شؤون الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي أن هناك اعتقادا بأن "الهجمات الأولى" من قبل روسيا على أوكرانيا ستكون في المجال السيبراني.

ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون عن عدد الخبراء الذين تم إرسالهم إلى أوكرانيا، لكن المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أكدت أن هذه الخطوة "دفاعية بحتة".

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية بالتحضيرات المزعومة للهجوم على أوكرانيا، ونفت وجود أي خطط لديها من هذا القبيل.