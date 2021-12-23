اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلي بالتتويج بالسوبر الأفريقي

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بالتهنئة لجماهير ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بعد تتويج الفريق بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم عقب الفوز على فريق الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في قطر اليوم.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن فريق الأهلي قدم أداء مميز في المباراة ونجح في الحصول على لقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم لتضاف بطولة جديدة لسجلات الرياضة المصرية التي تشهد تحقيق إنجازات كبيرة في السنوات الحالية في ظل إهتمام ورعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة المصرية والتي كان لها دور كبير في تحقيق انجازات كبيرة خلال السنوات الحالية.