قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، إن الدين الإسلامي صالح لكل مكان وزمان، موضحة أنه لا مانع مع التطوير على ضوء مستجدات العصر الجديد لما فُهِم من علماء الدين السابقين.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" الذي يُقدمه الإعلامي الدكتور عمرو عبد الحميد عبر شاشة "ten"، مساء الثلاثاء،

أيدت فكرة إعداد تفسير جامع وحديث للقرآن الكريم، مؤكدة إمكانية تقديم تفسيرات أفضل مما سبق تقديمه.

وأوضحت أن التفسيرات القديمة كان لها بعض الأمور الشائكة التي أنتجت آراء لا تصلح لهذا الزمان، معتبرة أن من الضروري أن تعمل المؤسسة المسؤولة عن هذا الأمر على تقديم تفسير يرقى بالقعيدة والنص الإسلامي ويتواكب مع مستجدات العصر.

ولفتت إلى أن التفسيرات القديمة تبقى في أرشيف الأبحاث والدراسات العليا، مؤكدة أن باحث الدراسات العليا لا ينفك عن التراث القديم ولا يغترب عن الحاضر بأي حال من الأحوال.

وأفادت بأن هذه التفسيرات تكون جزءًا من الثقافة الإسلامية وجزءًا من طبيعة الإسلام عندما جاء، وما واجهه من قِبل المختلفين معه.

وكانت اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، قد ناقشت الاقتراح المقدم من النائب يوسف السيد عامر رئيس اللجنة، بشأن إعداد تفسير جامع يعنى بتقديم كتاب الله تعالى بأسلوب عصرى يعبر عن وسطية الإسلام واعتداله، وذلك لمواجهة التطرف.