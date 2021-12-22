الشناوي يشكر جماهير الأهلي بعد التتويج بالسوبر

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربي.

ووجه الشناوي الشكر إلى جماهير النادي الأهلي التي تواجدت في ملعب أحمد بن علي بالدوحة، على دعم اللاعبين وتشجيعهم طوال أحداث المباراة، مؤكدًا أنها كانت الدافع الأكبر لهم من أجل تحقيق الفوز وتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأضاف أن اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا طوال المباراة، ونجحوا في حصد اللقب الإفريقي، وإضافة بطولة جديدة إلى النادي الأهلي.

وهنأ محمد الشناوي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وزملاءه في الفريق، مؤكدًا أن الفريق سوف يسعى لحصد المزيد من البطولات خلال الفترة القادمة.

وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء الرياضي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.