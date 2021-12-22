الإحصاء: عدد المواليد الذكور أكبر من الإناث في 2019 و2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2020، وكشفت ثبات نسبة النوع عند الميلاد، إذ يزيد عدد المواليد من الذكور مقابل الإناث، مثل العام الماضي 2019.

وبلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكور لكل 100 أنثى عام 2020 وهي النسبة ذاتها عند الميلاد لعام 2019.

وأوضحت النشرة، التي تلقت "الشروق" نسخة منها، أنه بلغ عدد المواليد الذكور 1143611 عام 2020 مقـابل 1179033 عــام 2019 بنسبة انخفـاض قدرها 3%.

كما بلغ عدد المواليد الإناث 1091715 عام 2020 مقـابل 1125799 عام 2019 بنسبة انخفـاض قدرها 3%.