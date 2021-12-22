إيطاليا تسجل 30 ألفا و783 إصابة جديدة بكورونا و153 حالة وفاة

سجلت إيطاليا 30ألفا و783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 153 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و436 ألفا و143 إصابة، والوفيات إلى 135 ألفا و931 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 106 مليون و585 ألفا و939 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.