رئيس الوزراء: وصول الصرف الصحي لكل مناطق الصعيد خلال عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع المياه والصرف كان أحد القطاعات التي مثلت معاناة كبيرة لمواطني الصعيد.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، أن نسبة وصول مياه الشرب وصلت حاليًّا إلى 98% في الصعيد، ووصول الصرف الصحي ارتفع من 22% إلى 33%، مؤكدًا الانتهاء بنسبة 100% من التغطية بخدمات الصرف الصحي من خلال مبادرة حياة كريمة خلال عامين.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.





