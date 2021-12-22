الرئيس السيسي: مش هأفرح غير دخل المواطن يبقى 20 ألف جنيه في الشهر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّه لا ينظر للمشروعات التي انتهى تنفيذها لكنه يتابع المشروعات التي لم تنتهِ.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، اليوم الأربعاء.

وأضاف الرئيس: "الحكومة بتعاني معايا لأنهم لما بيقعدوا معايا مش بيعجبي حاجة.. أنا مش بشوف اللي خلص.. أنا بشوف اللي ناقص".

وتابع: "أنا مش هأفرح أبدا غير لما تخلصوا كل شيء، وتخلوا المواطن دخله يصل لـ10 و20 ألف جنيه في الشهر.. يمكن ساعتها أبقى مرضي".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.