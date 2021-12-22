8 توصيات لورشة الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين

اختتم الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين، مؤخرا، ورشة العمل الافتراضية الثالثة بعنوان "استراتيجيات إدارة المخاطر: الحلول التأمينية"، مصدرا 8 توصيات.

وتضمنت تلك التوصيات: ابتكار المنتجات والخدمات، ابتكار التفاعل مع العملاء، ابتكار نموذج العمل، ابتكار المراسلة، الأعمال (تمكين) ابتكار النظام البيئي، ابتكار منصة الكفاءة، التحالفات وعمليات الاستحواذ والابتكار التعاوني، ابتكار السوق العالمية.

وكان المشاركون قد ناقشوا كيفية تقييم شركات التأمين المخاطر من خلال إجراء دراسة للمخاطر والتوصية بضوابط لتقليل احتمالية وعواقب المخاطر. وبالتالي تصبح المخاطر مقبولة بالنسبة لشركات التأمين مما يجعل من الممكن التأمين ضدها وربما جذب أقساط وشروط وأحكام أفضل،

وأوضحت الورشة خطوات إدارة المخاطر والتي تشمل التواصل والمراقبة والمراجعة من حيث تحديد المخاطر وتحليلها ومن ثم تقييمها والعمل على معالجتها. مشيرة الى ان معالجة المخاطر تكمن في تجنبها أو محاولة استباقها، أو تقليلها، أو حتى نقلها.

وتكمن فوائد التأمين كأحد أدوات إدارة المخاطر في التعويض المادي في حالة الخسائر - إدارة عدم اليقين في التدفق النقدي، بالإضافة للتمثيل القانوني وتعزيز السيطرة على المخاطر.

كما اشارت الورشة الى ان دور الوسيط التأميني يتمثل خلال العملية التأمينية في التعرف على العملاء بشكل وثيق، والعمل على دراسة وتحليل المطالبات السابقة وطرق إدارة المخاطر الفعالة المتبعة، بالإضافة للمساعدة في إجراءات منع الخسارة وتقديم توصيات لتقليل المخاطر.

كما نوهت الورشة لأهمية إعداد النماذج في عملية إدارة المخاطر وأكدت على ضرورة ان تكون شاملة، مستعرضة لأمثلة عن إعداد نماذج الكارثة الطبيعية ثم ارتباطها بالمخاطر المالية المعروفة باسم DFA (التحليل المالي الديناميكي) وتشغيل هذه النماذج في ضوء تشريعات الملاءة مثل Solvency II و RBC (رأس المال القائم على المخاطر). وأوضحت انه الآن يتعين إضافة مخاطر غير ملموسة مثل الإنترنت والعملات المشفرة إلى عملية إعداد النماذج، معتبرة هذه الإجراءات كجزء أساسي من إدارة مخاطر المؤسسة.

وتطرقت الورشة لعميلة إعادة التأمين مشيرة إلى أنها ليست معاملة خالية من المخاطر ومن المتوقع أن يكون لدى شركات التأمين عمليات إدارة ومراقبة لتقليل مخاطر فشل إعادة التأمين. كما أشارت الورشة الى عدة خطوات تعمل على زيادة فعالية عملية إعادة التأمين في أطار إدارة المخاطر كالسماح للشركات بالاستفادة من ترتيبات إعادة التأمين الخارجية ، بحسب نوعية المخاطر، وتطبيق الأحكام القائمة على الحسابات النقابية ورأس المال، وعدم اشتراط استراتيجيات إعادة التأمين أو متطلبات نقل المخاطر الظروف العادية، وتطوير الإستراتيجيات على مستوى الشركة والأخذ في الاعتبار الاكتتاب وإدارة رأس المال، ومقدار ونوع المخاطر المسموح بتحملها من أجل تلبية أهدافها الإستراتيجية لكل شركة.



