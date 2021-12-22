 نيويورك: 100 دولار مكافأة تشجيعية لكل من يتلقى جرعة معززة من لقاح كورونا - بوابة الشروق
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نيويورك: 100 دولار مكافأة تشجيعية لكل من يتلقى جرعة معززة من لقاح كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 1:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 1:52 ص

أعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، الثلاثاء، عن تقديم 100 دولار مكافأة تشجيعية لكل من يتلقى جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وجاء هذا الإعلان في وقت تشهد نيويورك ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بكورونا خاصة بفعل المتحور الجديدة "أوميكرون"، حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي.

وسجلت نيويورك أكثر من 21 ألف إصابة بالفيروس يوم الجمعة الماضي ، وهو رقم قياسي للإصابات في يوم واحد.

وقال دى بلاسيو: "سيكون هذا أكبر برنامج حوافز للجرعات المعززة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "تلقي تلك الجرعات المعززة ستساعد في جعل عائلتك أكثر أمانا وجعل هذه المدينة بأكملها أكثر أمانا".

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