برلين وأنقرة تبحثان احتمال انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، ضرورة بناء علاقات بين أنقرة وبروكسل تقوم على احتمال انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، شدد أردوغان على ضرورة بناء علاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في إطار أجندة إيجابية تستند إلى احتمال انضمام تركيا للتكتل.

وأضاف: "هنأ أردوغان شولتس ببدء مهامه رسميا مستشارا لألمانيا خلفا لأنغيلا ميركل، وبحث معه الخطوات الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتابع: "الرئيس التركي أعرب عن ثقته بأن الرؤية الاستراتيجية في العلاقات بين تركيا وألمانيا ستستمر خلال الفترة المقبلة"، وأن "التواصل المستمر سيعود بالفائدة على الجانبين".