محكمة تركية تقضي بحبس دبلوماسي أمريكي

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن المحكمة قضت، اليوم الأربعاء، بحبس دبلوماسي أمريكي، بتهمة التزوير في أوراق رسمية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، القول إنه في يوم 11 نوفمبر الماضي، تم توقيف مواطن سوري، أشارت إليه بالأحرف الأولى من اسمه "ر. س"، بعدما تبين استخدامه جواز سفر شخص آخر، خلال مغادرته مطار إسطنبول.

وعرّفت الشرطة التركية الدبلوماسي بحروف (دي.جيه.كي) وقالت إنه يعمل في السفارة الأمريكية ببيروت.

وأوضحت أن لديها دليلا يتمثل في فيديو مصور للدبلوماسي وهو يتبادل الملابس مع السوري في مطار إسطنبول قبل تسليم جواز السفر الدبلوماسي الذي اشتبهت فيه سلطات الجوازات.

وذكر بيان الشرطة أنه تم القبض على الدبلوماسي، الذي عُثر بحوزته على ظرف بداخله عشرة آلاف دولار، وأنه ما زال محتجزا.

وعلى إثر ذلك أوقفت سلطات مطار إسطنبول، المواطن السوري والدبلوماسي الأمريكي وبحوزته 10 آلاف دولار.

وعقب اكتمال التحقيقات معهما، أحالت السلطات التركية المشتبه بهما إلى المحكمة التي قضت بدورها تغريم المواطن السوري، وحبس الدبلوماسي الأمريكي على ذمة التحقيقات.

ويواجه الدبلوماسي الأمريكي تهمتي "تزوير وثائق رسمية" ومحاولة مساعدة المواطن السوري على مغادرة تركيا.



