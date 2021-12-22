السعودية تصدر صكوكاً محلية بقيمة 415 مليون ريال على شريحتين

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الثلاثاء أن المملكة أصدرت صكوكا محلية بقيمة 415 مليون ريال (55ر110 مليون دولار) في ديسمبر.

وأضاف المركز في بيان أن الإصدار انقسم إلى شريحتين تبلغ أولهما 200 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029. وبلغت الشريحة الثانية 215 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.

كان حجم الإصدار المحلي من الصكوك في نوفمبر بلغ 179ر614 مليون ريال متضمنا شريحة واحدة تمثل القيمة الإجمالية للإصدار لصكوكٍ تُستحق في عام 2033.

ويأتي الإصداران ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021 التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني.