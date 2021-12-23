محمد هاني بعد التتويج بالسوبر : جيل الأهلي الحالي هو جيل بطولات

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجيل الحالي من اللاعبين ‏اعتاد على الفوز بالألقاب، وإن تتويجه بالسوبر الإفريقي اليوم على حساب الرجاء المغربي يؤكد عزيمة وإصرار اللاعبين ورغبتهم القوية في حصد ‏المزيد من الألقاب.‏

وأضاف هاني: لاعبو الأهلي ظهروا برجولة معتادة اليوم أمام الرجاء المغربي، خاصة بعد ‏تأخر الفريق بهدف، ونجحوا في إدراك التعادل والفوز بضربات الترجيح، وإضافة بطولة ‏جديدة إلى تاريخهم داخل النادي.‏

وواصل مدافع الأهلي حديثه: إذا كانت هناك كلمة سر في تتويج الأهلي بالبطولات فمساندة الجماهير ومجلس الإدارة، وروح وإصرار اللاعبين وتعودهم على الفوز ‏بالبطولات.‏

ووجه هاني الشكر للجماهير على مساندتهم ودعمهم المتواصل للفريق على مدى مباراة الرجاء ‏المغربي، ومساندتهم بشكل عام في كل البطولات.‏

واختتم محمد هاني تصريحاته بالتأكيد أن السوبر الإفريقي بداية جديدة للتتويج بالبطولات ‏القارية، وأن الفريق سيكون لديه تحديات جديدة سواء محليًّا أو إفريقيًّا لإسعاد الملايين من ‏جماهير النادي.‏