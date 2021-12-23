محمد هاني بعد التتويج بالسوبر : جيل الأهلي الحالي هو جيل بطولات

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجيل الحالي من اللاعبين اعتاد على الفوز بالألقاب، وإن تتويجه بالسوبر الإفريقي اليوم على حساب الرجاء المغربي يؤكد عزيمة وإصرار اللاعبين ورغبتهم القوية في حصد المزيد من الألقاب.
وأضاف هاني: لاعبو الأهلي ظهروا برجولة معتادة اليوم أمام الرجاء المغربي، خاصة بعد تأخر الفريق بهدف، ونجحوا في إدراك التعادل والفوز بضربات الترجيح، وإضافة بطولة جديدة إلى تاريخهم داخل النادي.
وواصل مدافع الأهلي حديثه: إذا كانت هناك كلمة سر في تتويج الأهلي بالبطولات فمساندة الجماهير ومجلس الإدارة، وروح وإصرار اللاعبين وتعودهم على الفوز بالبطولات.
ووجه هاني الشكر للجماهير على مساندتهم ودعمهم المتواصل للفريق على مدى مباراة الرجاء المغربي، ومساندتهم بشكل عام في كل البطولات.
واختتم محمد هاني تصريحاته بالتأكيد أن السوبر الإفريقي بداية جديدة للتتويج بالبطولات القارية، وأن الفريق سيكون لديه تحديات جديدة سواء محليًّا أو إفريقيًّا لإسعاد الملايين من جماهير النادي.