الهند تسجل 6317 إصابة بفيروس كورونا و318 وفاة

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 6317 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 34 مليونا و 758 ألفا و481 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 318حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 478 ألفا و325 حالة .

وتجاوز إجمالي جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا التي تم توزيعها حتى الآن 38ر1 مليار جرعة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الثلاثاء أن إجمالي حالات الاصابة بمتحور أوميكرون في الهند بلغ 200 حالة، وسجلت ولايتي ماهاراشترا ودلهي أعلى حالات إصابة.