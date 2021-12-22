مخاوف تدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بولندا

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضد بولندا بسبب المخاوف الجادة المتعلقة بالمحكمة الدستورية البولندية.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جيتيلوني، إن الأحكام الأخيرة الصادرة من المحكمة الدستورية لبولندا "تنتهك المبادئ العامة" لقانون الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تؤدي إجراءات الانتهاك لاقامة دعوى قانونية أخرى في محكمة العدل الأوروبية، وفرض عقوبات مالية أخرى ضد بولندا في نهاية المطاف .

وأوضح المفوض الأوروبي لشؤون العدل "ديدييه ريندرز" في تغريدة إن القرار جاء عقب إخفاق الحوار في حل القضية.

وأضاف: "يجب احترام أساسيات النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وخاصة أولوية قانون الاتحاد الأوروبي".

وأفادت الأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية البولندية بأنه يمكن أنيكون للقانون الوطني أسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي، مما أثار قلق المفوضية الأوروبية ودفعها للسعي لاتخاذ إجراء قانوني اليوم.

وهناك نقطة خلاف رئيسية ثانية تتركز على غرفة الانضباط الخاصة بالقضاة البولنيين التابعة للمحكمة العليا البولندية.

وكانت أعلى محكمة أوروبية قد قضت في أكتوبر الماضي بأن تدفع بولندا مليون يورو (1.2 مليون دولار) يوميا للمفوضية الأوروبية لعدم التزامها بأحكام الاتحاد الأوروبي بشأن الغرفة القانونية المثيرة للجدل.

وقالت حكومة بولندا إن الغرفة التأديبية، أحد الإصلاحات القضائية العديدة، هي جزء من عملية تحديث ضرورية واتهمت محكمة العدل الأوروبية بإصدار أحكام بدوافع سياسية.

ومن جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إن الغرفة التأديبية للمحكمة العليا البولندية شابتها مزاعم بعدم استقلاليتها على نحو كاف عن الحكومة.

ويمكن للغرفة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد قضاة بولنديين بسبب نصوص الأحكام، أو لإحالة استجواب إلى محكمة الاتحاد الأوروبي، مما قد يكون له تأثير مخيف على قضاة آخرين ويعرض للخطر استقلال القضاء.

ورفضت وارسو التراجع في الخلاف ووصفت الغرامات بأنها ابتزاز.