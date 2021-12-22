 الصحة: 848 حالة إيجابية جديدة بكورونا و47 وفاة.. وحالات التعافي تقفز إلى 313.7 ألف - بوابة الشروق
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الصحة: 848 حالة إيجابية جديدة بكورونا و47 وفاة.. وحالات التعافي تقفز إلى 313.7 ألف

منى زيدان
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 3:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 3:33 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم /الثلاثاء/ خروج 731 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 313 ألفا و782 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار أنه جرى تسجيل 848 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.
وأشار المتحدث إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 377 ألفا و81 حالة، من ضمنهم 313 ألفا و782 حالة تم شفاؤها، و21 ألفا و457 حالة وفاة.
وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020؛ فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
ن م س - ف س ع - ك ف

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