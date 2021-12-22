الحماية المدنية تنقذ مواطنا احتجز داخل أسانسير عقار في الهرم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من إنقاذ شخص تعطل به الأسانسير داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد باحتجاز شخص تعطل به الأسانسير بأحد العقارات بشارع النخيل بمنطقة مشعل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري وسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

ونجحت القوات في إنقاذ المحتجز وخروجه، وتم إجراء إسعافات أولية له، وتبين سلامته بالكامل ولم يتعرض لأي إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.