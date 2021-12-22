 البنتاجون يرد على تصريح شويغو حول التحضير لاستفزازات كيميائية في دونباس - بوابة الشروق
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البنتاجون يرد على تصريح شويغو حول التحضير لاستفزازات كيميائية في دونباس

رويترز
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 8:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 8:35 ص

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي تصريح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن استعداد شركات عسكرية خاصة أمريكية لاستفزازات بالأسلحة الكيماوية في دونباس.

وقال: "تصريحات الوزير شويغو غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف أن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لم يبحث مع نظيره الروسي تفاقم التوتر حول أوكرانيا".

وقال شويغو خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع في موسكو الثلاثاء، إنه "تم التأكد من وجود أكثر من 120 عنصرا من الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية في بلدتي أفدييفكا وبريزوفسكويه في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية".

وأوضح أن "أفراد الشركات العسكرية الأمريكية يجهزون مواقع لإطلاق النار في المباني السكنية والمرافق العامة ذات الأهمية اجتماعيا، كما أنهم يدربون قوات العمليات الخاصة الأوكرانية والجماعات المسلحة المتطرفة على تنفيذ أعمال قتالية نشطة".

وأضاف شويغو أن "خزانات تحتوي على مواد كيميائية مجهولة تم إيصالها إلى بلدتي أفدييفكا وكراسني ليمان بهدف استخدامها في هذه الاستفزازات".


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