وزير الزراعة اللبناني يزور معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس ويشيد بمستوى المعامل التي تم تجهيزها على أعلى مستوى

قام وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، يرافقه علي حلبي السفير اللبناني بمصر، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بزيارة لمعامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس.

وقالت نجلال بلابل مدير المشروع أن، تم إطلاع الوزير اللبناني على الطرق الحديثة التي يتبعها المشروع لفحص تقاوي البطاطس وبطاطس المائدة لضمان خلوها من البكتريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس، حيث تفقد الوزير معامل الفحص الظاهري ومعمل الفحص الميكروسكوبي ومعمل البصمة الوراثية، كما تم عمل عرض تقديمي لنشاط وحده الرصد والمتابعة والاستشعار عن بعد الذي يعد تجربه فريده من نوعها في المجال الزراعي وخاصة مرض العفن البني.

وأشاد الوزير اللبناني، بمستوى المعامل التي تم تجهيزها على أعلى مستوى من الأجهزة الحديثة في مجال مكافحة العفن البني في البطاطس كما أشاد بمجهود نشاط العاملين متمنيا كل التوفيق لهم.

والجدير بالذكر، أن وزير الزراعة اللبناني يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى لبحث أوجه التعاون بين البلدين.