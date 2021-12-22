بروتوكول بين البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي مع القبطية الإنجيلية لرعاية الأطفال

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي (برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوي) بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للتعاون المشترك بينهما في مجال حماية ورعاية الأطفال بلامأوي.



ويهدف البروتوكول إلى تفعيل الشراكة بين والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق المصلحة الفضلي للأطفال بلامأوي وفي وضعية الشارع أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تمكينهم من الوصول لحقوقهم التعليمية والصحية وتطوير مهاراتهم الحرفية وإعادة تأهيلهم لإدمجاهم في أنشطة الحياة المجتمعية.



وأكد البرنامج أنه يدعم مبدأ الشراكة وتضافر وتكاتف كل الجهود والمساهمات من المجتمع المدني لتحقيق الحماية والرعاية للأطفال بلا مأوى.



ويتضمن البروتوكول يتضمن تدريب العاملين والأطفال والتنسيق داخل مجتمعات العمل وتوفير خدمات للأطفال بلامأوى كما سيتم مساعدة مؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوى.



وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى في ١٤ محافظة هي الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال بالإضافة لانتشار ١٧وحدة متنقلة تجوب مختلف الشوارع من خلال فريق مدرب للتعامل مع الأطفال والكبار بلا مأوى.



وناشد البرنامج المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الحالات على الخط الساخن ١٦٤٣٩ أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.