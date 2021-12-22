ألمانيا: تراجع المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة سجل انخفاضا جديدا اليوم الأربعاء مقارنة بأمس الثلاثاء.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 289 مقابل 4ر306 أمس الثلاثاء، ومقابل 353 قبل أسبوع ومقابل 5ر386 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 45 ألفا و659 حالة إصابة جديدة. وكان عدد هذه الحالات وصل إلى 51 ألفا و301 حالة قبل أسبوع بالضبط.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 510 حالات وفاة بسبب العدوى، مقابل 453 قبل أسبوع.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و878 ألفا و709 حالات. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

وأوضح المعهد أن معدل حالات دخول المستشفيات للإصابة بكورونا وصل أمس الثلاثاء إلى 73ر4 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام على غرار أول أمس الاثنين. ولا يجري تسجيل هذا المعدل في العطلات الأسبوعية.

ويلعب هذا المعدل دورا مهما في الحكم على مدى انتشار العدوى، حيث يمكن للولايات أن تشدد من تدابير مكافحة الجائحة في حال تجاوز المعدل القيم القصوى 3 و6 و9 حيث لكل حد تدابير مشددة يمكن فرضها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 5 ملايين و933 ألفا و400 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 109 آلاف و324 حالة.