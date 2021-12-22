إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

أوصت لجنة استشارية تابعة للحكومة الإسرائيلية الثلاثاء بأن يتلقى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما والعاملون في المجال الطبي جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إن الحكومة ستعمل بنصيحة الخبراء، داعيا كل المؤهلين لذلك لتلقي جرعة أخرى.

وأضاف بينيت فى بيان: "إنها أنباء رائعة ستساعدنا في اجتياز موجة أوميكرون التى تجتاح العالم".

وتابع: "أدعو كل من يستوفي المعايير التي وضعها أعضاء اللجنة: إذهب وتلقى التطعيم. تحملوا المسؤولية عن صحة وسبل عيشنا جميعا. اللقاحات تنقذ الأرواح".

وعلى الرغم من البداية المبكرة لتلقي التطعيمات مقارنة بالكثير من الدول في أنحاء العالم، فإن 59% فقط من الإسرائيليين البالغ تعدادهم 4ر9 مليون نسمة يعتبرون ملقحين بالكامل، مما يعني أنهم تلقوا ثلاث جرعات أو أنهم ما زالوا في فاصل زمني ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية. وذكرت وزارة الصحة أن 32% من الإسرائيليين لم يتلقوا أي جرعة على الإطلاق.

وتأكد بالفعل إصابة نحو 200 إسرائيلي بمتحور أوميكرون. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة مئات من الحالات المشتبه بها.