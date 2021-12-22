أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن رئاسة البرلمان ستشكل لجنة من 10 أعضاء لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر، على أن تقدم تقريرها خلال أسبوع.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، رسميا، تأجيل عملية الاقتراع المقررة في 24 ديسمبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت المفوضية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن مجلس النواب هو من يحدد الموعد الجديد.

واقترحت المفوضية، بعد التنسيق مع مجلس النواب، أن يؤجل يوم الاقتراع للجولة الأولى (انتخابات الرئاسة) إلى 24 يناير المقبل، على أن يتولى (مجلس النواب) العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة (القوة القاهرة) التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وقالت المفوضية إن "مرحلة الطعون شكلت منعطفا خطيرا في مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز الاستحقاق الانتخابي لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها".

وأوضحت أن أبرز هذه الاعتبارات، هو قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجد حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.

وأضافت: "كما أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والاحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة التي أفضت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عنها، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".

وأفادت المفوضية بأن عملية التدقيق في طلبات المترشحين لانتخاب مجلس النواب البالغ عددها 5385 قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية.