مباحث المصنفات تضبط «استوديو صوت» غير مرخص بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط استوديو صوت غير مرخص بالجيزة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى مجهز كاملاً "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة؛ حيث يقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج، محملا عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات، دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية مسجلة داخل الإستوديو المشار إليه، وقيامه بإنشاء قناة على موقع "اليوتيوب" بدون ترخيص، يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التى يتم إنتاجها بالإستوديو، بهدف تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الإستوديو المشار إليه، وأمكن ضبط المذكور ، وبتفتيش مكونات إستوديو الصوت فى حضوره، تم ضبط هارد ديسك محملا عليه برامج تسجيل صوتية تستخدم فى تسجيل الصوت وفلترته، وجميعها مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات المالكة لتلك البرمجيات، ومجموعة من مقاطع وكليبات لمطربين شعبيين يتم إعدادها داخل الإستوديو، وكارت صوت يستخدم للتسجيل داخل الإستوديو، وفلتر صوت يستخدم فى تنقية الصوت أثناء التسجيل بالإستوديو، وميكروفون وسماعة أذن يستخدمان فى أعمال التسجل الصوتي، بالاضافة الى هاتف محمول يوجد عليه آثار ودلائل على إدارة قناة عبر موقع "اليوتيوب"، محملا عليها أغانى وكليبات من إنتاج الإستوديو المشار إليه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بأنه مالك الإستوديو المشار إليه، وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.